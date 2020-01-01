دوري أبطال أوروبا | لأن كنس القمامة أسفل السرير لن يحل مشاكل ريال مدريد!

حصن متصدع .. ريال مدريد "أليف" على أرضه في دوري أبطال أوروبا

سجل سلبي لريال مدريد على أرضه في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال

سقط ريال مدريد في أول مباراة على أرضه بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري أمام شاختار بعد الهزيمة 3-2.

الخسارة هي الثانية خلال أسبوع واحد لفريق ريال مدريد بعد السقوط أمام قادش في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها ريال مدريد على أرضه في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، إذ يعاني الفريق من سجل سيئ في العاصمة الإسبانية سواء على ملعب "سانتياجو برنابيو" أو "ألفريد دي ستيفانو".

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وفي آخر 11 مباراة لريال مدريد على أرضه لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط وخسر خمس مرات وتعادل في ثلاث مناسبات.

فمنذ الفوز على باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، خسر الملكي 3-1 من يوفنتوس في ربع النهائي لكنّه تأهل مستفيدًا من الفوز خارج قواعده بثلاثية نظيفة.

كما تعادل في نصف النهائي مع بايرن ميونخ بهدفين لكل فريق وتأهل للنهائي مستفيدًا من الفوز خارج قواعده 2-1.

وفي موسم 2018-2019، حقق الفوز على روما وفيكتوريا بلزن ثم تعرض للهزيمة أمام سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دور المجموعات، ثم ودّع اللقب بعد الخسارة 4-1 من أياكس في ثمن النهائي.

وفي الموسم الماضي – تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان – تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج بهدفين لكل فريق ثم انتصر بسداسية نظيفة على جلطة سراي قبل التعادل مجددًا أمام باريس سان جيرمان بهدفين لكل فريق في مباراة عجز فيها لوس بلانكوس على الحفاظ على تفوقه بثنائية نظيفة.

وفي ثمن النهائي، خسر ريال مدريد لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف قبل أن يودع البطولة.

واستهل ريال مدريد الموسم الحالي بالهزيمة من شاختار بثلاثية لهدفين، ليستمر النادي الملكي في معاناته على أرضه أوروبيًا للموسم الرابع على التوالي.

جدير بالذكر أنّ زيدان كان مدرب ريال مدريد في جميع النتائج السلبية سواء بالهزيمة أو التعادل عدا الخسارة من سيسكا موسكو والتي كانت تحت قيادة سانتياجو سولاري.