حصاد موسم الأهلي - 3 مدربين وفشل محلي وإنقاذ آسيوي

الموسم شهد منافسات شديدة بين جميع الأندية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتهت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس، بتتويج النصر باللقب بعد منافسة قوية مع الهلال على القمة في الأمتار الأخيرة.

الأهلي الذي كان معتادًا على المنافسة بين الكبار على اللقب، ابتعد عن القمة في الموسم الحالي بسبب التخبط الفني الذي عاشه بتولي 3 مدربين القيادة الفنية خلال الموسم.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز ما قدمه الأهلي في الموسم الذي انتهى بحلوله في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي احتل المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 9 هزائم، سجل لاعبيه 68 هدفًا أكثر من نصفهم سجلهما الثنائي السومة ودجانيني ليكون ثاني أقوى خط هجوم في البطولة بعد النصر، وتلقت شباكه 41 هدفًا في المركز الخامس في ترتيب قوة خطوط الدفاع بالبطولة.

تولى تدريب الأهلي 3 مدربين حيث دخل الموسم بقيادة الأرجنتيني بابلو جويدي والذي قاد الفريق في 21 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل في 3 وتلقى 6 هزائم، سجل لاعبيه 43 هدفًا وتلقت شباكه 27 وجمع 39 نقطة حيث ترك الفريق في المركز الرابع، وكان السبب الرئيسي في رحيل جويدي هو الخروج من الكأس أمام الوحدة.

وجاء يوسف عنبر قاد الفريق في مباراة واحدة كمدرب مؤقت حقق الأهلي الفوز بها على حساب الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتولى جورجي فوساتي الإدارة الفنية للأهلي في 11 لقاء حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 1 وتلقى 6 هزائم منهم 3 مباريات من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وعاد يوسف عنبر إلى قيادة الراقي فيما تبقى من الموسم في 3 مباريات بالدوري ومباراتين في دوري أبطال آسيا، حيث نجح في الحصول على المركز الخامس بالدوري وضمان المشاركة في الآسيوية الموسم المقبل.

وعلى مستوى اللاعبين على الرغم من ابتعاد السومة عن مستواه الموسم الحالي، ولكن مازالت أهدافه تتحدث عن نفسها حيث حل في المركز الخامس من ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا على الرغم من ابتعاده أكثر من مرة في الموسم بسبب الإصابة، ولكنه كان حاضرًا بهدف من الأفضل في الموسم وهو ضربته المزدوجة أمام الاتحاد.

وأيضًا قدم دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي موسمًا رائعًا حيث سجل 20 هدفًا ليحل في المركز الرابع من ترتيب الهدافين بالدوري السعودي في الموسم المنقضي.