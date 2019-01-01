حصاد الميركاتو | أتلتيكو مدريد يرفع شعار التجديد

سوق قوية من قبل الروخي بلانكوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاش أتلتيكو مدريد صيفاً ساخناً فيما يخص سوق الانتقالات، الفريق الذي أصبح خصماً عنيداً للقطبين برشلونة وريال مدريد بالسنوات الأخيرة أعاد هيكلة صفوفه بشكل كبير من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة.

ورفع أتلتيكو مدريد شعار الإحلال والتجديد خلال صيف 2019 بعدما شهد الفريق هجرة جماعية لعدد كبير من نجوم فريق، سواء بانتهاء العقود أو ببيعهم لأندية أخرى، وأصبح مطالباً بتعويض تلك الأسماء.

أبرز الراحلين كان الفرنسي أنطوان جريزمان المنتقل إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، ليفقد الروخي بلانكوس نجمه الأول في السنوات الماضية، ولكنه عمل مباشرة على تعويضه بضم البرتغالي جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي.

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بداية فيليكس خلال الوديات التحضيرية وانطلاقة الليجا بدت مبشرة وواعدة، وجعلت جماهير أتلتيكو تتناسى حتى الآن وقع فقدان جريزمان بعدما أظهر الشاب البرتغالي مهارات رشحته ليس فقط لخلافة الفرنسي، ولكن حتى مواطنه كريستيانو رونالدو.

ثاني الأسماء الكبيرة التي رحلت كانت القائد دييجو جودين المنتقل لإنتر بعد انتهاء عقده، وتحرك أتلتيكو لتعويضه بضم ثنائي هما ماريو هيرموسو من إسبانيول وفيليبي من بورتو، صفقان كلفتا الفريق قرابة 45 مليون يورو، ولكن كانت مهمتان لسد رحيل جودين وضخ دماء جديدة في الخط الخلفي.

جودين لم يكن الوحيد الذي غادر من دفاعات أتلتيكو، فمعه رحل الثنائي المخضرم فيليبي لويس وخوان فران بعد انتهاء عقودها، وأتم لوكاس هيرنانديز انتقاله إلى بايرن ميونخ رسمياً، وبدلاً منهم أتى الثنائي كيران تريبيير من توتنهام ورينان لودي من أتلتيكو بارانينسي البرتغالي مقابل قرابة 42 مليون يورو، لتكتمل عملية تحديث دفاع الفريق.

وسط ميدان أتلتيكو شهد هو الآخر عدة تعديلات، بيع رودري إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو، صفقة تركت فجوة كبيرة في وسط الميدان عوضها بضم ماركوس يورينتي من الجار ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو وهيكتور هيريرا مجاناً بعد انتهاء عقده مع بورتو.

حقق أتلتيكو مكاسب مادية كبيرة من بيع اللاعبين، وخصوصاً الثلاثي جريزمان، لوكاس، ورودري، إذ جمع إجمالي 311 مليون يورو، وعرف الفريق كيف يعيد استثمارها بذكاء في الميركاتو وسد احتياجات الفريق بكل المراكز، ليعيد هيكلة الفريق مجدداً ويعطي مدربه دييجو سيميوني تشكيل قادر على مقارعة الكبار محلياً وأوروبياً.