حصاد السوق | مانشستر يونايتد.. ما الذي تود سماعه الآن؟

هل أخبرك بنكتة؟ إد وودوارد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سيبيعون روميلو لوكاكو ويحصلون على باولو ديبالا بدلاً منه.. لا، سيبيعون لوكاكو ويأتون بماريو ماندجوكيتش.. لا، إيناكي ويليامز هو الأقرب، مفاجأة، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الأساسي للموسم المقبل، في قائمة لا تملك أي خيارات أخرى سوى أنتوني مارسيال.

مفهوم رأس الحربة غائب في هذا الثنائي، فهما يمتازان بالسرعة والقدرة على المراوغة، ولكن حين يتعلق الأمر بالرأسيات أو البدنيات بل وربما التمركز نفسه، لا حياة لمن تنادي.

إدارة مانشستر يونايتد حولت فرصة تاريخية لميركاتو تاريخي إلى فرصة تاريخية لموسم هزلي، هذا هو النهج المعتاد، أنت لا تسد نواقصك دفعة واحدة كما يفعل جارك الأزرق الذي لم يعد ينقصه سوى التعاقد مع دينيريس تارجيريان على الأرجح، ولا تكتفي حتى بتجزئة معالجتها، بل تعالجها بخلق نواقص جديدة.

مشاكل مانشستر يونايتد لا تخفى على أحد، احتياجاته واضحة للغاية، مدافع وظهير أيمن وارتكاز دفاعي ولاعب وسط، هذا كل ما في الأمر، ولكن إدارة إد وودوارد الرشيدة عادةً ما يكون لديها رأي آخر..

لحسن الحظ تم التعاقد مع آرون وان بيساكا مبكراً، ها قد انتهى أمر الظهير، ثم قضينا نحن العاملين بتلك المهنة شهرين من أعمارنا نقدم لكم التطورات اليومية بصفقة هاري ماجواير، والتي لم تنتهِ قبل إصابة إريك بايلي ليصبح ذراع يونايتد بأكمله تحت ضرس إدارة ليستر.

ماذا عن البقية؟ أين الارتكاز ولماذا صار النادي بحاجة للاعب وسط إضافي رغم عدم رحيل بول بوجبا؟ لأن العبقري فقط هو من يفرط في أندير هيريرا في مثل هذا الوضع، لا أحد يرفض منح أهم لاعب في خط الوسط لديه الراتب الذي يريده مقتنعاً أنه نجح بالحفاظ على ثوابت الإنفاق، ثم يوقع الشيك الأسبوعي بنصف مليون جنيه استرليني لحساب عمر خيرت دي لا روخا بنفس راضية!

قد تكون قد سمعت بالمفاوضات مع لونجستاف قبل شهرين، ولكن تلك الشائعة ماتت في مهدها، لا داعي لإضاعة الوقت، الإدارة منشغلة بمفاوضة ماجواير وإطلاق الشائعات عن برونو فيرنانديز واللهو بصفقة لوكاكو.

إنتر يريد لوكاكو، مانشستر لا يوافق على السعر المقترح، يوفنتوس يريد مضايقة إنتر فيعرض ديبالا، ديبالا يرفض القدوم، يعود إنتر ليطلب لوكاكو، مانشستر يونايتد يطلب ماندجوكيتش، لا سيكسر عقد إيناكي ويليامز من أتلتيك بلباو، فجأة اختفى إيناكي وعاد الحديث صوب ماندجوكيتش الذي طالب وكيله بـ150 ألف جنيه استرليني كراتب إسبوعي، يرفض نفس العبقري تلك المطالب بحجة ارتفاعها ثم يخرج للبحث عن شيك أليكسيس سانشيز.

ما الذي تود سماعه الآن؟ دانييل جيمس جناح مميز؟ ماجواير وبيساكا كانا ضرورتان؟ كل هذا صحيح، ولكن حظاً طيباً مع بقايا ماتيتش وبوجبا الذي لا تضمن بقاءه وتجربة مكتوميناي، لقد سقط الجماهير في فخ الصحفيين الموثوقين الذين سقطوا بدورهم في فخ تلك الإدارة، نعم تلك التي تخلصت من مهاجمها الوحيد لتعوض خسائرها في ماجواير وتشعر أنها منحت النادي ما يحتاجه مع المدرب عديم الخبرة التي قررت تحويل فترته المؤقتة إلى دائمة لأنه هزم باريس سان جيرمان، ما الذي تود سماعه حقاً؟