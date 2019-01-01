حصاد السوق | توتنهام - أي شيء سيكون أفضل من الصيف الماضي

تم اغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا وأنهى توتنهام كل تدعيماته الخاص بهذا الميركاتو، كيف كانت تلك الصفقات؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتهت بشكل رسمي نافذة الانتقالات الخاصة بميركاتو الصيف في إنجلترا وانتهت معها تدعيمات الفرق بشكل نهائي حتى يناير المقبل.

من ضمن تلك الفرق التي قامت بميركاتو جيد نوعًا ما كان توتنهام هوتسبير، الذي كان أي نوع من الصفقات سيعد جيدًا بالنسبة لهم بعد الصيف الماضي الذي لم يضموا فيه ولو لاعب واحد فقط.

دعونا نستعرض الراحلين أولًا:

رحل عن توتنهام كيران تريبييه وفينسينت يانسين، وجوش أونوما، وفيكرز، ويورنتي وفروم، أي أن النادي فقد ظهير أيمن ومهاجمان وصانع ألعاب وقلب دفاع وحارس مرمى.

في المقابل قام توتنهام بضم كل من تانجاي ندومبيلي من صفوف ليون الفرنسي وراين سيسينيون من فولهام ولو سيلسو من ريال بيتيس.

الفريق نجح في ضم لاعبي وسط ملعب وجناح يستطيع اللعب كظهير وكوسط ملعب أيضًا.

بالترتيب:

تانجاي ندومبلي - انضم لصفوف توتنهام مقابل ٦٠ مليون يورو وهو رقم قياسي بالنسبة للفريق اللندني قادمًا من ليون الفرنسي.

اللاعب عمره ٢٢ عام فقط فهو بالتأكيد صفقة من أجل المستقبل ويستحق المجازفة التي جاء في صورة قيمة الصفقة، ويملك قدرات فنية كبيرة.

وبعيدًا عن قدراته الفنية الكبيرة يملك اللاعب قد كبير من القدرات البدنية التي قد تساعده بشكل كبير على التأقلم في بيئة الدوري الإنجليزي سريعًا.

ريان سيسينيون - انضم لتوتنهام قادمًا من فولهام بعدما قدم أوراق اعتماده في الدوري الإنجليزي معهم في الموسم الماضي، ويا له من لاعب محظوظ ليعمل تحت قيادة الأرجنتيني بوتشيتينيو، فالإنجليزي الشاب لديه الكثير ليقدمه ومساحة تطور كبيرة للغاية.

يستطيع سيسينيون اللعب كظهير وهذا حل هام بالنسبة لتوتنهام وكلاعب وسط ملعب على الطرف وكجناح، بنفس الجولة بين كل المراكز، وهو ما يبشر بصفقة ناجحة للسبيرز.

جيوافاني لو سيلسو - الأرجنتيني جاء في صفقة اعارة باليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن من المنتظر أن نراه بشكل نهائي في توتنهام لاحقًا.

اللاعب يملك قدرات فنية كبيرة للغاية منحته فرصة السطوع مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا الأخيرة، وتقديم مستويات مميزة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني أمام أسماء كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة.

نظرة عامة:

نجح توتنهام في دعم عدد كبير من المراكز بصفقات شباب واعدة ستضيف للفريق المتواجد بالفعل، لكنه تجاهل في الوقت نفسه دعم مراكز هامة كالمهاجم، ويبدو أنه سيعتمد على هاري كين الذي أمضى الموسم الماضي مصابًا ومن خلفه سون.