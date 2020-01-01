حصاد ألميريا - فوز رباعي في بداية 2020 والحفاظ على الوصافة وإعارة حارس مرمى

ألميريا يحقق فوزًا غاليًا في مشواره بالدوري

عاد فريق ألميريا مرة أخرى لاستئناف مبارياته بفوز رباعي على حساب لوجو، وانتصار نظيف في أول مباراة لهم في العام الجديد 2020، ليستعد مرة أخرى لتهديد قادش في القمة والسعي لخطف المركز الأول.

ألميريا حقق فوزًا على لوجو، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ22 من دوري الدرجة الثانية، والتي أقيمت على ملعب "أنخيل كارو" السبت الماضي.

تصريحات جوتي قبل اللقاء:

أكد جوتي المدير الفني لألميريا قبل اللقاء أن المباراة لن تكون سهلة، خاصًة وأن فريق لوجو يتولى مهمة القيادة الفنية للمرة الأولى أمامنا وسط جماهيرهم.

وأشار المدير الفني الإسباني أن الفريق المنافس سيكون في رغبة قوية للغاية من أجل الفوز ولكن سيخوضوا اللقاء أيضًا بكل حماس من أجل نقاط المباراة.

تشكيل المباراة:

حراسة المرمى: فريناندو

الدفاع: جوناثان – إيفان مارتوس – بيتروفيتش – ماراس – باليو

الوسط: سيزار – لازو – أجواز

الهجوم: نونيز – مونوز

نتيجة اللقاء:

حقق ألميريا الفوز بأربعة أهداف نظيفة، حيث سجل نونيز ثنائية في الدقيقة 11 و 60، ومونيوز هدف في الدقيقة 42، واختتم الرباعية لازو في الدقيقة 67.

إعارة حارس المرمى:

أعلن نادي ألميريا يوم 7 يناير الجاري، عن إعارة الصربي دراجان روسيتش إلى صفوف سيلتا فيجو على حتى نهاية الموسم الجاري، حيث تمنى له الفريق التوفيق في المباريات.