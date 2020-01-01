حصاد ألميريا - استمرار نزيف النقاط والوصافة في خطر

ألميريا يسقط في الدوري الإسباني للدرجة الثانية ويواصل نزيف النقاط

واصل فريق ألميريا نتائجه المخيبة في منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية، بهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام راسينج سانتاندير بهدف دون رد.

وكان ألميريا عانى الجولة الماضية بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق ومن قبله الهزيمة من إلتشي بهدفين دون مقابل ليستمر نزيف النقاط للفريق خلال الـ3 جولات الأخيرة.

موقف ألميريا في الجدول

يحتل ألميريا وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 46 نقطة حيث حقق الفوز في 12 لقاء من 27 وتعادل في 20 وتلقى 5 هزائم، أحرز 44 هدفًا وتلقت شباكه 27.

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وأعطى ألميريا فرصة لريال سرقسطة صاحب المركز الثالث، فرصة خطف الوصافة في حالة تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة له، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

هزيمة وسط جماهيره

تلقى ألميريا هزيمة قاسية أمام راسينج سانتاندير، بهدف دون رد ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني يوم 7 فبراير الجاري.

وتلقى ألميريا الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء عن طريق ألفارو سيخودو لاعب راسينج ليصدم أصحاب الأرض.

المباراة القادمة

وتنتظر ألميريا مواجهة قوية أمام هويسكا صاحب المركز الرابع برصيد 43 حيث في حالة فوز الأخير سيتشارك مع ألميريا بنفس الرصيد مركزه في جدول الترتيب.