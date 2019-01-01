حسين عبد الغني: عازمون على تقديم عرض قوي أمام بيرسبوليس

الأهلي ثاني المجموعة ويبحث عن الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسين عبد الغني؛ لاعب الأهلي السعودي، أن فريقه يبحث عن التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا سواء أول أو ثان المجموعة، مشددًا على ضرورة الفوز أمام بيرسبوليس الإيراني، من أجل مواصلة المشوار.

الراقي يلاقي الفريق الإيراني غدًا الثلاثاء، على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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"مواجهة بيرسبوليس صعبة ومهمة في مشوارنا، نتمنى أن نحقق الانتصار، لأن هدفنا الأول هو خطف إحدى بطاقتي التأهل والصعود لدور الـ16".

وأضاف: "نحن جاهزون لتقديم عرض قوي خلال اللقاء، رغم أننا خضنا عدد من المباريات الصعبة والمتتالية خلال الفترة الماضية".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يتذيل بيرسبوليس الترتيب بنقطة وحيدة.