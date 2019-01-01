حسين عبد الغني: جوميس فاز عليّ بالتحدي

لاعب الأهلي يتحدث عن خسارة الأهلي أمام الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح حسين عبد الغني، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، بأنه كان قد تحدى الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق الأهلي، وليست مجرد مناوشات بينهما.

عبد الغني قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "خسرت التحدي أمام جوميس، لأن الأهلي خسر، ومبروك للهلال الفوز لأنهم يستحقون نقاط المباراة الثلاث".

الظهير الأيسر للأهلي تابع: "طرد يوسف الحربي تسبب في مضاعفة الجهود لدى لاعبي الأهلي، وهذا الأمر أثر على سير المباراة".

⚡️ “الهلال يحسم الكلاسيكو أمام الأهلي ويصعد لصدارة الدوري🔝”https://t.co/tI5E7Su78a — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019

حسين عبد الغني أردف: "قرارات التبديل من جانب فوساتي مدرب الأهلي، كانت هدفها الهجوم، وحقه أن يجرب".

وشدد عبد الغني على أن العناصر الأساسية للأهلي التي غابت عن المباراة، لم تكن من أجل إراحة اللاعبين، قبل المواجهة الثانية أمام الهلال بنصف نهائي كأس زايد للأندية، ولكن بسبب الإصابات".

الهلال حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في الجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.