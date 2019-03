حسين خرجة يقود أساطير إنتر لافتتاح وايت هارت لين بالفوز على توتنهام

حقق فريق أساطير إنتر الإيطالي، الفوز بنتيجة كبيرة على أساطير توتنهام، في إطار المباريات التجريبية لملعب وايت هارت لين.

ويقوم النادي بإقامة مباريات من أجل تجربة الملعب قبل بدء خوض المباريات الأساسية لفريق توتنهام، بعد عام ونصف من هدم الملعب وإعادة بناءه مجددًا.

وشارك من إنتر الذي قاده البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قادهم للثلاثية في 2010، كل من خوليو سيزار وزانيتي، بلان، سيلفستري، فيرون، كاراجونيس، سوازو، كاربوني، والجزائري حسين خرجة.

فيما شارك بقميص الديوك، كل من شمبوندا وأندرتون وكين وكيلنسمان الذي لعب بقميص الفريقين، برباتوف، وفان دير فارت.

وتقدم توتنهام ثلاث مرات لكن إنتر كان يعود بالتعادل دائمًا لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-3.

حيث تقدم الديوك عن طريق تيانو وروبي كين ونيلسن، فيما عدل سوازو النتيجة مرتين وفيرون.

وفي الشوط الثاني سجل فينتولا هدف التقدم للنيراتزوري، وعدل ديمتار برباتوف النتيجة بهدف رابع.

