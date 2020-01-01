حسين بن عيادة يكشف موقفه من اهتمام الأهلي والزمالك بضمه

بن عيادة أصبح هدفًا لأكثر من نادٍ خلال الفترة الماضية

تحدث حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة الجزائري، عن اهتمام الزمالك والأهلي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا مع بداية العام الجاري بشكل كثيف.

وقال بن عيادة في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "وكيلي أوضح لي اهتمام الأهلي والزمالك بضمي خلال المرحلة المقبلة".

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وأضاف اللاعب الجزائري: "لم تحدث أي مفاوضات أو اتصالات رسمية من الأهلي أو الزمالك لضمي خلال الصيف المقبل".

وأردف بن عيادة: "هذا الاهتمام كان منذ فترة، وتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وتوقف النشاط الرياضي".

واختتم: "عقدي مع فريقي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ووقتها سأقوم بدراسة العروض المقدمة لي جيدًا قبل اختيار الأفضل".

ويسعى الزمالك للحصول على توقيع عيادة بسبب ضعف مركز الظهير الأيمن لدى الأبيض، بالإضافة إلى اهتمام الأهلي بتدعيم نفس المركز بعد رحيل أحمد فتحي.