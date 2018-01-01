حسين الشحات يبرر استفزازه للاعبي الترجي واحتفاله على طريقة "سبايدر مان"

المحترف المصري سجل هدفًا ضمن ثلاثية العين، ليتأهل فريقه إلى نصف نهائي المونديال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح المحترف المصري حسين الشحات؛ لاعب العين الإماراتي، سر الإشارة برقم 3، التي استفزت لاعبي الترجي، خلال مواجهة الفريقين بالأمس، مؤكدًا أنها كانت رد فعل على ما فعله لاعبي الدم والذهب.

وكان الزعيم قد تغلب على باب سويقة بثلاثية نظيفة، سجل منها المصري هدفًا بالدور الثاني في كأس العالم للأندية الإمارات.

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الشحات قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "لاعب الترجي قام بسبي والاعتداء علي دون كرة، فكنت أرغب في الرد عليه بطريقة لا تعرضني للطرد، لذلك أشرت له برقم 3 بتلقائية".

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وعن طريقة احتفاله بهدفه بوضع يده كمكبر على عينه مثل الشخصية الكارتونية "سبايدر مان"، أوضح اللاعب: "هي طريقة طلب مني نجلي الاحتفال بها، لا أعلم تحديدًا ما إذا كان يحب هذه الطريقة كتقليد لسبايدر مان أم مروان محسن؛ مهاجم الأهلي".

يذكر أن فوز العين أمام الترجي أهله لنصف نهائي المونديال، ليواجه ريفر بليت الأرجنتيني بعد غدٍ الثلاثاء.