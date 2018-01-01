حسين الشحات: لا أعلم كيف تصدى راموس لتسديدتي وسنعود للمونديال مرة ثانية

المحترف المصري كان قريبًا من التسديد بعد مراوغة رائعة لكورتوا وراموس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى المصري حسين الشحات؛ محترف العين الإماراتي، أن خبرات لاعبي ريال مدريد الإسباني، هي ما رجحت كفته في نهائي كأس العالم الإمارات 2018، معربًا عن أسفه لعدم تحقيق طموحات الجماهير.

وخسر الزعيم نهائي المونديال بالهزيمة أمام البلانكوس برباعية برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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الشحات قال، خلال تصريحاته لقناة "دبي الرياضية"، عقب المباراة: "الحمد لله، نصيبنا أن نُهزم، هذه كرة القدم، هناك فائز وخاسر، قدمنا مباراة جيدة قبل استقبال الهدف الأول، الذي غير مجريات اللقاء، سنزيد من تركيزنا في الفترة المقبلة، وسنخوض دوري أبطال آسيا بقوة حتى نصل مرة أخرى للمونديال".

وعن الفرصة التي أتيحت له في الشوط الأول، عندما قام بمراوغة كورتوا؛ حارس الملكي، ومدافعه سيرخيو راموس، وتسديد الكرة، لكن الأخير لتصدى لها قبل وصولها للشباك: "لا أعلم كيف أخرج راموس تسديدتي، كانت لقطة غريبة، لكن مباراة انتهت، كنا نطمح لإسعاد الجماهير، ورغم تحقيق المركز الثاني إلا أننا كنا نطمح للفوز بالبطولة".

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عن اللعب أمام مارسيلو ومدى صعوبته في المرور، علق: "هو أفضل ظهير أيسر في العالم، لكن كنا قادرين على النجوم من ناحيته، لكن الريال كبير وقادر على قلب مجريات المباراة لصالحه".

#حسين_الشحات: لا أعلم كيف أخرج راموس تسديدتي من مرمى #ريال_مدريد، لكن نحمد الله على كل شيء #نادي_العين #العين_ريال_مدريد pic.twitter.com/oO8X457wGx — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن تأهل للنهائي بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلاندي وريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، وهزم الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.