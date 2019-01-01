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الدوري المصري الممتاز

حسين الشحات جاهز لمواجهة سموحة واستمرار تأهيل الشيخ وعمرو جمال

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الأهلي يواصل استعداده لمواجهة سموحة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن جاهزية حسين الشحات، لمباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حسين الشحات أجرى تدريبات استشفائية مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النجوم، والتي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي.

وكان الشحات قد أدى تدريبات منفرده مساء أمس الثلاثاء، على هامش تدريبات الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش.

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واكتفى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من نزلة البرد، حيث سيتم تحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

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ويواصل عمرو جمال مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي، والذي يخضع له تمهيدًا للعودة من جديد.

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