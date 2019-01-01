حسين الشحات جاهز لمباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة ليبيريا الودية

أصبح حسين الشحات جناح مصر والنادي الأهلي جاهزًا لمباراة المنتخب الوطني ضد كينيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان اللاعب المصري قد تعرض لإصابة خلال مباراة ليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة 1-0 مما أبعده عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، لكنه تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا لخوض مباراة الغد في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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المنتخب المصري يستعد حاليًا بقيادة حسام البدري لمواجهة كينيا غدًا الخميس وجزر القمر يوم الـ18 من نوفمبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وسيغيب عن مباراة كينيا حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والمنتخب بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة مما سيُبعده عن الملاعب لمدة تقترب من 4 شهور، وقد قرر ناديه علاجه في ألمانيا كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يوم أمس الثلاثاء.

ولعب الشحات مع منتخب مصر 5 مباريات لم يُسجل خلالها أي هدف، فيما تمكن من إحراز 3 أهداف مع الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري وقد شهد مستواه تطورًا ملحوظًا تحت قيادة رينيه فايلر المدرب الجديد لبطل الدوري المصري للموسم الماضي.