حسين السيد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وموقفه من العودة للأهلي

حاول فسخ تعاقده مع الاتفاق وعودته للفريق في يناير الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمعار الى نادي الاتفاق السعودي عن حقيقة التفاوض مع نادي الزمالك.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي حاول فسخ تعاقده مع الاتفاق وعودته للفريق في يناير الماضي، ولكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب من جانب الأهلي.

ورد حسين السيد على أنباء وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك، وقال أن هناك أحد مسؤولي الفريق تواصل معه بالفعل قبل الانضمام إلى نادي الاتفاق.

وأوضح اللاعب في تصريحاته الصحفية أنه رفض اللاعب الانتقال إلى الزمالك بسبب عقده الساري مع النادي الأهلي.

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(📸: @ZSCOfficial) pic.twitter.com/TDv6XW6OJ6 — جول مصر (@goaleg) March 15, 2019

وحول قرار العودة لبيته، أكد السيد أن اللاعب بشكل أساسي مع الأهلي صعب حاليًا في ظل تواجد الثنائي علي معلول واللاعب الجديد محمود وحيد.

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يُذكر أن حسين قد حرص على حضور مران النادي الأهلي أمس الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، لمؤزارة زملائه قبل المباراة الهامة أمام شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.