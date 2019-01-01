حسين السيد: حصولنا على نقطة من الحزم ليس سيء في ظل غياب التوفيق

لاعب الاتفاق السعودي يتحدث عن التعادل مع الحزم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الاتفاق، على أن فريقه كان يبحث عن الفوز أمام الحزم، ولكن المباراة انتهت بالتعادل.

الاتفاق تعادل مع الحزم بهدف لمثله، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأضاف حسين خلال تصريحات تليفزيونية: "الحصول على نقطة من الحزم خارج ملعبنا أمر ليس سيء، في ظل غياب التوفيق في مباراة اليوم".

🎤- أمير مرتضى منصور واثق من حصد الزمالك للقب الدوري هذا العام. pic.twitter.com/GMbnjRWZmj — جول مصر (@goaleg) February 21, 2019

اللاعب المصري تابع: "نحن كلاعبين نتحمل نتائج الفريق داخل الملعب، وظروف المباراة جعلت المباراة تنتهي بالتعادل".

حسين السيد شدد على أن فريقه عانى من صغر مساحة الملعب الجديد للحزم، وهو ما ساهم في عدم تحقيق الفوز.

الاتفاق رفع رصيده للنقطة 28 في المركز الثامن في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.