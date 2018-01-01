حسين السيد يكشف حقيقة إنهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

علق حسين السيد، ظهير أيسر فريق الاتفاق السعودي، على حقيقة رحيله عن الأتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وانتهاء إعارته.

ويقضي حسين السيد إعارة لنهاية الموسم الحالي مع الاتفاق السعودي، من الأهلي المصري حيث انتقل إلى الفريق السعودي منذ الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال السيد في تصريحات صحفية، إن كل ما تم تداوله مؤخرًا عن مغادرته للاتفاق في يناير المقبل غير صحيح على الإطلاق. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وأضاف: "أنا مستمر مع الاتفاق حتى نهاية فترة الإعارة، بانتهاء الموسم الحالي، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي في المباريات المقبلة".

وتابع ظهير أيسر الأهلي المصري السابق: "نسعى لإسعاد جماهير الاتفاق، وأتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي على مساعدتي في فترة الإعارة واستعادة مستواي".

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ويحتل الاتفاق المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 13 جولة حيث حقق الفوز في 5 وتعرض للهزيمة في مثلهم وتعادل في 3، حيث وصل للنقطة 18.