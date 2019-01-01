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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

حسن صالح حميدتش يهاجم نجم ليفربول السابق بسبب ليفاندوفسكي

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نجم بايرن ميونيخ السابق حسن صالح حميديتش يفتح النار على لاعب وسط الريدز بسبب روبيرت ليفاندوفسكي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

دافع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ عن لاعب البافاري روبيرت ليفاندوفسكي من الانتقادات التي وجهت له من اللاعب الألماني المعتزل ديتمار هامان.

وقال حميديتش في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتتس: "ليفاندوفسكي يلعب كقائد للفريق، وربما يكون هذا هو أفضل مواسمه معنا، لماذا يطلق هامان حملة للهجوم عليه، ليفاندوفسكي لا يمثل مشكلة لبايرن ميونيخ، ولكن هامان هو من يمثل مشكلة لقنوات سكاي سبورتس".

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يشار إلى أن ليفاندوفسكي نجح في إحراز هدف لفريقه أمام شالكة وصنع هدفين في آخر جولات البافاري في البوندسليجا.

ويحتل بايرن ميونيخ حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

يذكر أن ليفاندوفسكي البالغ من العُمر 30 عامًا يلعب مع بايرن ميونيخ منذ عام 2014.

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