عالق بين حلم ميسي وكابوس رونالدو: حسن شحاته لم يتهم صلاح ولكنها "رسالة خفية" لمدرب الفراعنة!

لا يختلف اثنان على القيمة الفنية الكبيرة التي يقدمها النجم المصري محمد صلاح، مع منتخب بلاده، إلا أن ما ذكره "المعلم" حسن شحاته، بشأن رأيه في أزمة نجم طرابزون مع حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، وربطه زيارة هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، لصلاح في تركيا، وما أعقبها من إقالة العميد، قد فتح بابًا للنقاش حول مسألة تستحق التساؤل، بشأن وضع صلاح مع الفراعنة، وتحدٍّ كبير في انتظار المدرب الجديد علي ماهر.

ورغم ما صدر من رسائل نفي داخل اتحاد الكرة، بربط إقالة حسام حسن، بسفر هاني أبو ريدة لزيارة صلاح في تركيا، وتأكيدات بأن أزمات العميد، داخل وخارج الملعب، هي ما أدت إلى رحيله عن قيادة الفراعنة، إلا أن حسن شحاته، الذي قاد المنتخب المصري لـ"ثلاثية" كأس أمم إفريقيا التاريخية، خرج بكلمات أشبه بـ"الصاعقة"، خلال حديثه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، بقوله إن أبو ريدة ذهب كي يسترضي محمد صلاح، وأنه ضد تلك الفكرة، ولو كان مدربًا للفراعنة حاليًا، لما رضي بالسفر لطرابزون، مدافعًا عن حسام حسن بأنه يملك الحق في تبديل أي لاعب.

وبين إثبات ونفي لتلك الواقعة، فإن هذا الأمر يفتح بابًا للنقاش، حول صلاحيات المدير الفني للفراعنة، وهل يمكن القول إن مستجدات الكرة الحديثة، تفرض نظرية استثناء نجوم الصف الأول، كما شاهدنا في باب المقارنة التاريخية بين تعامل البرتغال مع كريستيانو رونالدو، وكذلك ليونيل ميسي، قائد حلم الأرجنتين في مونديال قطر.

مدرسة حسن شحاته

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بقطع النظر عن تحليل حسن شحاته للواقعة، فإنه يعكس تمسكه بنظرية أن الفريق أقوى من اللاعب أيًا كان حجم شهرته، خاصة وأن "المعلم"، يعد من نوعية المدربين الذين صنعوا اسمًا كان وحده مادة قوية للإعلام، وليس بالاعتماد فقط على نجوم المنتخب.

مدرسة شحاته كانت تقوم على الانضباط الصارم الذي تمتع به الأسطورة الراحلة محمود الجوهري، مع احتواء أزمات للاعبين، قبل فرض العقوبات الكبيرة، ما جعله مضرب المثل في التعامل مع نجوم المنتخب، خاصة المحترفين منهم.

ومع فارق رد الفعل، إلا أن الأزمة التي أثيرت بعد قرار حسام حسن باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 60 من مباراة أنجولا، قد أعادت للأذهان واقعة اشتباك أحمد حسام ميدو، مع "المعلم" أثناء استبداله أمام السنغال، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2006، والدفع بعمرو زكي، إلا أن الاتحاد المصري وقتها، قرر معاقبة ميدو بالإيقاف 6 شهور، واستبعاده من معسكر الفراعنة، وبعيدًا عن جدل "السباب" الذي نفاه حسام حسن فيما بعد، ورغم "عالمية" ميدو وقتها، حيث كان يمثل نادي توتنهام وقتها، وقدم مسيرة هي الأبرز بين نجوم مصر في عالم الاحتراف، قبل ظهور صلاح بالطبع، إلا أن شحاته خرج بعدها ورفض رفع العقوبة عن ميدو، من أجل مشاركته في مباراة ودية أمام إسبانيا، رغم انتهاء المشاركة، وقال وقتها "ميدو لاعب دولي ولكنه أخطأ، واتحاد الكرة اتخذ قرارًا بإيقافه، وهي جوانب تربوية وسيادة المبادئ أهم من أي شيء".

ورغم أن صلاح لم يدخل في أي اشتباك مع حسام حسن بعد مباراة أنجولا، إلا أن "العميد" كان يرغب في تكريس قاعدة أن المدرب له الحق في اتخاذ القرار الذي يريده، وأنه لا يرغب في الصراع مع النجوم بقدر رغبته في فرض كلمته داخل غرفة الملابس، في زمن باتت الكرة الحديثة تحمل فيه قدرًا من التقدير الزائد لـ"عالمية" نجوم المنتخب.

صلاح بين حلم ميسي وأزمة رونالدو .. رسالة تحدّ إلى ماهر

لن نقول صلاح فقط، بل قطعًا حلم أي نجم دولي أن يعيش تجربة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، وصراع الجميع من أجل رؤية قائدهم يعتلي منصة التتويج ويرفع الكأس، وهو الحلم الذي ظنّ كريستيانو رونالدو أنه يعيشه أيضًا في البرتغال، بعد سنوات العطاء الكبير، التي صنع فيها العديد من الأرقام القياسية، قبل أن ينقلب الحلم الدولي إلى "خلاف علني" مع المدرب جورج جيسوس، الذي جاء ليؤكد في قلب الميدان، أن نظرية سابقه روبرتو مارتينيز، بتفضيل مشاركة رونالدو، وإعطائه الفرصة الكاملة حتى ولو لم يكن في أفضل حالاته، لن تتكرر مجددًا.

صلاح بكل تأكيد يبحث عن دور "النجم المُلهم"، إلا أن عقدة الألقاب الدولية لا تزال تعانده مع منتخب مصر، وتمنح أفضلية لمدرسة شحاته، الذي قاد جيلًا ذهبيًا لثلاثية أمم إفريقيا الخالدة في 2006 و2008 و2010، رغم أن صلاح أيضًا يملك سلاح التاريخ في المونديال الذي حُرم منه المعلم، في الوقت الذي بات فيه علي ماهر أمام تحديًا كبيرًا، بين المدرب الصارم الذي يعلي سيادة الروح الجماعية والكلمة الأولى له في غرفة الملابس، والتي جعلته يحقق تجارب ناجحة مع عدة أندية، بعد أن فاز بكأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، أو السقوط في فخ مارتينيز، وأن يصير محل انتقادات إذا ما قرر تفضيل الإبقاء على صلاح في الملعب، حتى ولو لم يكن في أفضل حالاته البدنية، على غرار مارتينيز مع رونالدو.

اختصارًا للقول، إن ما ذكره حسن شحاته، قد يؤخذ له أو عليه، خاصة في ظل رسائل النفي حول ما إذا كان صلاح وراء إقالة حسام حسن، إلا أن "المعلم" خرج ليدافع عن مدرسة "المدرب القائد"، التي حقق بها إنجازاته التاريخية، وكتبت تاريخًا للفراعنة، وكذلك التحذير من صراع المدرب والنجم الأول حول السيطرة على غرفة الملابس، فهل ينجح علي ماهر في تحقيق تلك المعادلة؟