حسن شحاتة يوضح أسباب تحسن أداء مصر في الشوط الثاني أمام تنزانيا

فوز مقلق لمنتخب مصر على تنزانيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن فوز الفراعنة على تنزانيا، بهدف دون رد، وديًا ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأحرز أحمد المحمدي هدف الفوز برأسية رائعة بعد عرضية رائعة من قبل أحمد أيمن منصور، في الدقيقة 64 من المباراة كتبت الفوز للفراعنة.

وقال المعلم في تصريحات عقب اللقاء: "ظهر المنتخب المصري بأداء أفضل في الشوط الثاني، لما قام به أمونيكي بإعطاء لاعبي تنزانيا تعليمات بالهجوم"

وأضاف شحاتة: "منتخب مصر بدأ لعب الكرة على الأرض وتسليمها من قدم إلى قدم، وهو ما ساهم في ظهورهم بشكل مميز عن الشوط الأول".

وتابع مدرب منتخب مصر التاريخي: "منتخب مصر تراجع في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني من أجل سحب لاعبي تنزانيا للجزء الأمامي".

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ويختتم المنتخب المصري استعداداته أمام غينيا، يوم الأحد المقبل، على ملعب "برج العرب"، قبل لقاء الافتتاح الجمعة بعد المقبل.