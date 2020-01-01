حسن شحاتة: طارق حامد؟ تمنيت تواجده في منتخب مصر تحت قيادتي

حسن شحاتة يشيد بطارق حامد

تحدث حسن شحاتة لاعب نادي الزمالك التاريخي ومدرب منتخب مصر السابق صاحب الإنجازات، عن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض وأشاد بما يقدمه.

حسن شحاتة قاد منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية لـ3 مرات متتالية أعوام 2006 و 2008 و 2010.

وأكد شحاتة على أن طارق حامد لاعب كبير للغاية ويقدم مستويات أكثر من ممتازة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة ومنتخب مصر أيضًا.

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وقال لاعب الزمالك التاريخي: "طارق حامد من أبرز اللاعبين الذين يتميزون بالروح العالية ويجب عليه التغاضي على بعض التصرفات داخل الملعب".

وأضاف شحاتة: "كنت أتمنى أن يتواجد طارق حامد في منتخب مصر أثناء قيادتي للمنتخب، فهو يمتلك قدرات مميزة".

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وتابع: "يجب على لاعبي منتخب مصر والركائز الأساسية به عدم الاعتراض على الحكام وترسيخ هذه الفكرة عنهم خلال الوقت الحالي".

ويعد حسن شحاتة من أبرز لاعبي منتخب مصر تاريخيًا، حيث قدم بقميص الأبيض الكثير من البطولات والإنجازات.