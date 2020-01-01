حسن حمدي: حسني مبارك تدخل لإعادة الحضري للأهلي.. ورفضت احترامًا للمباديء

تصريحات قوية من حسن حمدي رئيس الأهلي السابق

تحدث حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، عن محاولات إعادة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق إلى القلعة الحمراء.

وكان الحضري قد رحل عن الأهلي إلى سيون السويسري دون الحصول على موافقة من الأهلي وقبل إنتهاء تعاقده بشكل رسمي مع الفريق.

وقال حسن حمدي في تصريحات تلفزيونية: "الرئيس السابق مبارك تدخل من أجل إعادة الحضري إلى الأهلي بعد رحيله عن الفريق خلال العقد الماضي".

وأضاف حمدي في تصريحاته: "الرئيس مبارك وقتها سأل اللاعبين عقب التتويج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، سأل هل لأي لاعب طلب".

وأردف: "الحضري طلب منه أن يتدخل لإعادته إلى الأهلي، وبالفعل جاء رئيس ديوان الجمهورية ورئيس اتحاد الكرة ولكن أبلغته أن اللاعب رحل دون إذن وهنا يوجد مباديء هل يرضيه ما حدث؟".

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واختتم حسن حمدي قائلًا: "تلقيت مكاملة أخرى من ديوان رئيس الجمهورية يؤكد أن الرئيس احترم وجهة نظري".

ويعد حسن حمدي من أبرز رؤوساء النادي الأهلي الأبرز عبر تاريخه عقب صالح سليم الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء.