حسن الهيدوس: نعلم صعوبة مواجهة الأهلي ويجب علينا التركيز

لاعب السد القطري يتحدث عن مواجهة أهلي جدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسن الهيدوس لاعب فريق نادي السد، على أن مواجهة فريقه المقبلة أمام أهلي جدة السعودي، ستكون صعبة للغاية.

وأضاف الهيدوس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قائلًا: "مباراة الثلاثاء ستكون صعبة على الطرفين، وهي خارج ملعبنا ونعلم صعوبة المنافس وكلنا كلاعبين في كامل تركيزنا للخروج بأفضل نتيجة".

حسن الهيدوس تابع: "لاعبو السد تعودوا على ضغوط المباريات محلياً وآسيوياً ودائما الزعيم يلعب كمنافس على كل البطولات".

🎙️سعيد المولد: "ثقتنا كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في مستهل المشوار الأسيوي، الفريقان لديهما نفس الرغبة في تحقيق النصر ومن هنا تأتي صعوبة اللقاء".



(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/hkFryclZPj — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 4, 2019

واختتم لاعب الزعيم تصريحاته قائلًا: "المباراة الأولى دائمًا مهمة لتكون دافع للاستمرار بقوة في البطولة وتركيزنا الآن على هذة المواجهه".

الأهلي سيواجه السد القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.