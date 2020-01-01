حسن الهيدوس : الدحيل فريق كبير ولكننا عازمون على تحقيق كأس قطر

نادي السد القطري يستقبل منافسه الدحيل مساء غدًا الجمعة على ملعب جاسم بن حمد

أكد حسن الهيدوس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي السد، على قوة وصعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام فريق الدحيل، في المباراة النهائية لبطولة كأس قطر 2020.

نادي السد القطري يستقبل منافسه الدحيل مساء غدًا الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في مباراة نهائي كأس قطر 2020.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال الهيدوس : "مواجهة الدحيل صعبة بالتأكيد فهو من أفضل الفرق في المنطقة، ويمتلك لاعبين على مستوى عالي".

وأكمل الهيدوس : "سنكون مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير ونتمنى التوفيق وأن يكون اللاعبون في اتم جاهزية خلال المباراة".

وعن المنافس قال : "الدحيل لديه لاعبون مميزين من مواطنين ومحترفين ومدرب جيد وهو فريق منظم وقوي ودائمًا مواجهتنا أمامه صعبة وأتمنى التوفيق والظفر باللقب".

وبالحديث عن أداء السد خلال الفترة الأخيرة قال : "السد كان في أفضل حالاته أمام الريان وقدمنا أفضل أداء لنا، وشخصيًا أتمنى تقديم نفس أداء مباراة الريان واللاعبون في كامل تركيزهم خاصة المباراة تلعب على جزئيات صغيرة ويجب التركيز والحذر لتحقيق الفوز باللقب.

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نجم نادي السد أنهى تصريحاته : "التركيز ثم التركيز هو سلاحنا الاول في المباراة وعلى جميع اللاعبين مسؤولية مضاعفة خاصة ونحن نلعب لرفع قيمة السد، وفي المباريات النهائية يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز.