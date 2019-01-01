كأس المغرب - حسنية أكادير إلى النهائي لمواجهة الاتحاد البيضاوي

الفريق الأكاديري يهزم المغرب التطواني

حقق حسنية أكادير الفوز أمام المغرب التطواني بثلاثية نظيفة، على ملعب مراكش، ضمن قبل نهائي كأس العرش المغربي.

المباراة بدأت بتعرض رضا بوناكة؛ حارس مرمى المغرب التطواني، للطرد، بعدما تحصل على إنذار أول، إثر تسببه في ضربة جزاء، وأثناء التنفيذ تقدم الحارس عن مرماه، ليخطر حكم الفيديو، حكم الساحة، ليشهر في وجهه الإنذار الثاني ثم الكارت الأحمر.

ودفع مدرب الفريق التطواني بالحارس الاحتياطي مراد إيزم بدلًا من اللاعب محمد مخاسي، لكن الحارس لم يتمكن من التصدي لضربة الجزاء، التي سددها سفيان بوفتيني.

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وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أضاف تامر صيام الهدف الثاني.

وشهدت الدقيقة 81 إشهار الكارت الأحمر في وجه بكاري ماني؛ لاعب حسنية أكادير، بعد تحصله على الإنذار الثاني، وأحرز بعدها بوفتيني الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 من ضربة جزاء ثانية.

بهذا الفوز يتأهل الفريق الأكاديري إلى نهائي الكأس، ليواجه الاتحاد البيضاوي الذي فاز بالأمس أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف وحيد.