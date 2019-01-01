حسنية أغادير يتخطى الوداد بثنائية ويشعل الصراع في الدوري المغربي

الوداد يواجه الرجاء في الجولة القادمة في ديربي المغرب

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح حسنية أغادير في خطف فوزاً ثميناً من نظيره الوداد، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المغربي.

سيطر أغادير على مجريات اللقاء وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، بهدف نظيف سجله الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، استطاع كريم البركاوي إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58، بينما سجل بابا توندي هدف تقليص الفارق للوداد في الدقيقة 68.

وبعد فوز اليوم يشتغل الصراع على صدارة الدوري المغربي، حيث يحل الوداد المتصدر ضيفاً في المباراة القادمة ضيفاً على الرجاء صاحب المركز الثاني.

ويتصدر الوداد جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بعد لعب 24 مباراة، بينما يأتي الرجاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 23 مباراة، وفي المركز الثالث حسنية أغادير برصيد 36 نقطة من 23 مباراة.