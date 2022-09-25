"حسناء إنريكي"الغامضة تثير الجدل في إسبانيا

من الوجه الجديد في الجهاز الفني للمنتخب الإسباني؟

انشغلت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الماضية بمحاولة كشف هوية السيدة التي ظهرت ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي.

وطُرحت التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعية حول السيدة التي لقبوها بحسناء إنريكي والمنتخب الإسباني عقب لقاء الفريق مع سويسرا لحساب دوري الأمم الأوروبية، والذي انتهى بنتيجة 1-2 للسويسريين.

من هي السيدة التي تواجدت بجوار إنريكي في الجهاز الفني لإسبانيا؟

صحيفة "موندو" و"ABC" أوضحا أن السيدة هي نوريا مارتينيز نافاس، وهي بحسب حساب إنستجرام الخاص بها المدير الخاص بالمنتخب الإسباني.

حساب نافاس نشر عدة صور لها مع الجهاز الفني لإنريكي، ومنذ فترة طويلة، مما يعني أنها كانت تعمل معه منذ مدة وليس بداية من لقاء سويسرا السبت فقط.

وبحسب التقارير وحساب نافاس، فهي عملت في الماضي مع أتلتيكو مدريد والصحافة، بالإضافة للعمل مع الاتحاد الإسباني لكرة السلة والقدم.

ويُظهر حساب نافاس على إنستجرام صوراً لها رفقة أعضاء من الاتحاد الإسباني في المملكة العربية السعودية أثناء السوبر الإسباني بالرياض.

الجمهور الإسباني كان مهتماً بعرفة هوية نافاس عقب لقاء سويسرا، وانتشرت التعليقات الساخرة بسبب تركيز النقل التلفازي للمباراة على إنريكي وجهازه.