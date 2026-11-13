حسم مصير بوسيتش .. الكشف عن مدرب الأهلي ضد النصر

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قمة مرتقبة بعد العودة من التوقف الدولي، والأنباء تؤكد حضور مارينو بوسيتش فيها كمدرب للأهلي ضد النصر في دوري روشن

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ويستضيف الأهلي نظيره النصر، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب الإنماء بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري روشن.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة الأهلي تعمل في الوقت الحالي على إيجاد صيغة مناسبة، من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية مع بوسيتش قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد الغريم التقليدي النصر.

غير أن الوضع في الوقت الحالي يُشير إلى أن المدرب الهولندي سيكون المدير الفني لفريق الأهلي في مباراة الكلاسيكو ضد النصر، في ظل عدم حسم إجراءات الرحيل بشكل نهائي حتى الوقت الراهن.

وكانت جماهير الأهلي قد أطلقت حملة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان (رحيل بوسيتش مطلبنا) من أجل إقالة المدرب الهولندي من منصبه كمدير فني للفريق، في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها في الوقت الحالي.

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واشتدت حدة تلك الحملة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها "الراقي" أمام الشباب بنتيجة 1-6، في الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري روشن السعودي.

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ووصل بوسيتش إلى مقعد المدير الفني في الأهلي في شهر أغسطس/آب الماضي، حيث تولى المنصب خلفًا للألماني ماتياس يايسله الذي رحل بشكل مفاجئ من أجل قيادة نيوكاسل يونايتد.

ومنذ قيادته للفريق الجداوي، خاض بوسيتش 18 مباراة، حقق خلالها 11 انتصارًا، مقابل تعادلين، فيما تعرض للهزيمة في 5 مناسبات.

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ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، حصدها من 7 انتصارات و4 هزائم، بفارق 9 نقاط كاملة خلف الهلال الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز السادس في مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادلين دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

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أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد نجح الأهلي في عبور دور الـ32، عقب الفوز على الأنوار بنتيجة 2-1، ويستعد لمواجهة العلا، يوم الإثنين 11 يناير/كانون الثاني المقبل، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في الدور ثمن النهائي.

كما يستعد "الراقي" لخوض غمار بطولة كأس السوبر السعودي بالكويت، إذ يلاقي القادسية، يوم 20 ديسمبر المقبل، وحال تأهله سيواجه الفائز من مباراة النصر والخلود، في الدور النهائي، يوم 23 من الشهر نفسه.

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يُذكر أن الأهلي بدأ استعداداته لمباراة النصر أول أمس الأربعاء، في غياب 5 لاعبين يشاركون مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفي مقدمتهم الثنائي السعودي فراس البريكان وزياد الجهني.

كما شملت القائمة كلًا من الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، المدافع التركي ميريح ديميرال، بالإضافة إلى لاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا.