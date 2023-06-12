حسم قراره؟ لماذا زار ستيفن جيرارد السعودية؟

كواليس زيارة ستيفن جيرارد التاريخية إلى المملكة العربية السعودية

زار ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، مساء اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية، في رحلة عاجلة.

هذه الزيارة التاريخية؛ تأتي بعد ساعات قليلة للغاية، من تلقيه عرضًا مغريًا؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وحسب صحيفة "عكاظ"، أراد جيرارد أن يتعرف على معالم مدينة الدمام؛ حيث يتواجد فريق الاتفاق، بالإضافة إلى مشاهدة ملعب النادي الجديد، والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

وكشفت الصحيفة، عن أن الأسطورة الإنجليزية، عقد اجتماعًا مع مسؤولي النادي، وعرض طلباته للموسم الرياضي الجديد، كما تعرف على خطة المسؤولين، قبل اتخاذ قراره النهائي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

جدير بالذكر أن ستيفن جيرارد، قاد فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في وقتٍ سابق؛ وتوّج معه بلقب الدوري، قبل أن يدرب أستون فيلا الإنجليزي؛ إلا أنه تعرض للإقالة في شهر أكتوبر الماضي.