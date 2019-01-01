بعد حسم صفقة هازارد - ريال مدريد يستعد لضم بوجبا

تعرف على خطة ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا

يتجه نادي ريال مدريد لحسم ثالث صفقات الفريق في الصيف المقبل ويحاول إتمام عملية التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب الملكي من ضم إيدين هازارد من تشيلسي خلال الصيف المقبل بعقد يمتد لست سنوات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في حسم جميع الصفقات الهامة قبل الفترة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك يحاول إنهاء عملية ضم بوجبا.

وأوضحت أنّ اللاعب الفرنسي يرغب في الانضمام لصفوف الملكي ولكن الشياطين الحمر لن يوافقوا على بيعه بسهولة خاصة في ظل اقتراب أندير هيريرا من الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

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وأشارت إلى أنّ زيدان يتواصل مع وكيل أعماله مينو رايولا لمحاولة إتمام الصفقة مقابل 120 مليون يورو في الوقت الذي يحاول مانشستر يونايتد تعقيد الأمر والمبالغة في الطلبات المالية.

ولن يحاول ريال مدريد زيادة قيمة الصفقة لكون الفريق بحاجة لضم عدد من اللاعبين للموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي تعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو في أول صفقات زين الدين زيدان.