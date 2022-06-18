حُسم الأمر .. رودي جارسيا المدرب الجديد للنصر

الاتفاق يتضمن شرطًا جزائيًا

يُعد ملف المدرب الجديد لنادي النصر من أهم وأكثر الملفات المثيرة للجدل في كرة القدم السعودية حاليًا، خاصة بعد الموسم المخيب الذي حظي به الفريق في 2021-2022.

وارتبط النصر بعدد من الأسماء لكن ظل اسم الفرنسي رودي جارسيا يتصدر قائمة المرشحين وسط حديث أحيانًا عن الاقتراب من التوصل لاتفاق وأحيانًا أخرى عن خلافات وفشل المفاوضات.

الصحفي رودي جاليتي حسم الأمر تمامًا بالتأكيد على أن جارسيا سيكون المدرب الجديد للنصر في موسم 2022-2023، لكنه كشف في نفس الوقت عن وجود شرط جزائي في العقد قد يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

ما هو الشرط الجزائي في عقد جارسيا مع النصر؟

جاليتي كان قد تحدث منذ إبريل الماضي عن قرب التوصل لاتفاق بين الإدارة النصراوية وجارسيا، وقد أكد اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الاتفاق تم بالفعل والأمور حُسمت تمامًا.

إذ كتب "الأمور حُسمت تمامًا الآن، رودي جارسيا سيُصبح المدير الفني الجديد للنصر في موسم 2022-2023".

وكشف الصحفي الشهير عن شرط جزائي في العقد يمنح المدرب حق التراجع وفسخ العقد في حال فشل النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

النصر يحتل حاليًا المقعد الثالث في جدول الترتيب، وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2023، وبفارق نقطتين فقط عن الشباب في المركز الرابع قبل جولتين من نهاية الدوري السعودي.

من هو رودي جارسيا المرشح لتدريب النصر؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونيخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

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