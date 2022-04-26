حُسم الأمر .. الأهلي ممنوع من تسجيل لاعبين جدد

لم يكن ينقص النادي الأهلي السعودي سوى منعه من تسجيل لاعبين جدد ليُتوج موسمه الكارثي في 2021-2022، وقد حدث ذلك بالفعل حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية، والسبب مهاجمه السابق دجانيني تافاريس.

مهاجم الرأس الأخضر كان قد ارتدى قميص الأهلي صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية في أكتوبر 2020 وانضم بعدها إلى طرابزون سبور التركي، وقد تقدم النادي السعودي واللاعب بشكوى ضد بعضهما البعض لدى فيفا إلا أن الحُكم جاء لصالح دجانيني ومن ثم تم استئناف القضية في المحكمة الرياضية ولم يصدر الحكم النهائي بعد.

كيف تسبب دجانيني في منع الأهلي من تسجيل لاعبين جدد؟

الأمر لا يتعلق بقضية اللاعب نفسه مع النادي، إذ لم يصدر فيها حكم نهائي بعد ومازالت الإدارة تأمل في أن يكون القرار لصالحها ولا تضطر لدفع التعويض الذي أقره فيفا للاعب ويبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

الأمر يتعلق بالقضية الأخرى الخاصة بوكيل دجانيني، بيدرو كورديرو، وتتعلق بعمولته من الصفقة، والتي خسرها الأهلي بحكم نهائي من المحكمة الرياضية وأصبح مطالبًا بتسديد مليون دولار خلال مهلة انتهت بالفعل هذا الشهر.

الرياضية أوضحت اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأهلاوية لم تُسدد المبلغ المطلوب حتى الآن وقد انتهت مهلة الـ30 يومًا التي منحها فيفا للنادي السعودي بالفعل مما يعني أنه أصبح الآن ممنوعًا من تسجيل أي لاعب جديد حتى تسديد المبلغ كاملًا.

الوكيل البرتغالي كان قد تحدث لصحيفة الرياضية في بداية إبريل الجاري وأشار إلى أن الخطوة الأولى من فيفا حال عدم تسديد المبلغ ستكون منع النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات القادمة وحتى تسديد المبلغ، ومن ثم قد يحدث التصعيد والاتجاه لخطوة خصم 3-6 نقاط من رصيد الفريق، وهو الأمر الذي يُهدد جديًا بقائه في دوري المحترفين.

وأضاف "دينا حكم نهائي من محكمة كاس بالمبلغ المستحق، كذلك طالبنا فيفا بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد بوصفه إجراءً أوَّليًّا، أما الإجراء الثاني فالمطالبة بخصم نقاط من الأهلي. نحن نعلم أن هذا الأمر قد يؤثر في وضع الفريق بالدوري، ولا نرغب في اللجوء إلى هذا الخيار بخصم ثلاث، أو ست نقاط من رصيده".

ما هو موقف الأهلي في الدوري السعودي؟

الأهلي يعيش وضعًا قد يُوصف بالمأساوي، وخصم أي نقاط من رصيده سيكون بمثابة كارثة جديدة للفريق الذي يُحاول جاهدًا ضمان استمراره في دوري المحترفين للموسم القادم، ولذا قام بالتعاقد مع المدرب روبرت سيبولدي وقبله ضم أكثر من لاعب جيد خلال سوق الانتقالات الشتوي مثل فرانك كوم وأيمن يحيى وكارلوس إدواردو.

الراقي يمتلك 28 نقطة تضعه في المركز العاشر، ولا يفصله عن منطقة الهبوط وتحديدًا فريق الباطن في المركز الـ14 سوى 3 نقاط، وقد يتقلص هذا الفارق إلى نقطة واحدة فقط حال فوز الاتفاق على الهلال في المباراة المؤجلة التي ستلعب بداية مايو القادم.

الأهلي متبقي له 5 مباريات في الدوري السعودي، ولا يُمكنه خسارة أي نقطة وإلا قد يجد نفسه بالفعل في دوري الدرجة الأولى، فما بالك إن تم خصم نقاط من رصيده بواسطة فيفا!

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