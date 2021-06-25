حسم الأمر .. موقف سعود عبد الحميد النهائي من التجديد للاتحاد

هل سيستمر اللاعب مع الاتحاد؟

أكدت تقارير صحفية، على أن مسألة تجديد عقد اللاعب سعود عبد الحميد لعقده مع نادي الاتحاد، قد حسمت بشكل كبير، وذلك مع اقتراب دخوله إلى الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لفريق آخر.

ويدخل سعود عبد الحميد الفترة الحرة خلال شهر أغسطس المقبل، ويسعى مسؤولي الاتحاد لحسم التجديد معه، في ظل وجود اهتمامات من أكثر من فريق سعودي للتعاقد معه.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن تجديد عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد تم حسمه، وذلك في ظل وجود رغبة مشتركة بين الطرفين بتجديد العقد.

وتظل الأمور المالية للعقد محل نقاش، ولن تكون عائقًا لإكمال اللاعب مسيرته مع نادي الاتحاد خلال السنوات المقبلة، حيث يرغب سعود عبد الحميد لاستكمال مسيرته مع العميد.

سعود عبد الحميد يرغب في الحصول على عقد يوازي إمكانياته الفنية الكبيرة، وذلك دون مبالغة، حيث تجرى مفاوضات حاليًا للاتفاق على قيمة العقد بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة على أن المفاوضات مع أي لاعب على التجديد دومًا ما يسبقها بعض الوقت من أجل تقريب وجهات النظر بشأن بعض الأمور المتعلقة بالعقد، وفي النهاية يتم التجديد والإعلان عنه بشكل رسمي.

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وقدم سعود عبد الحميد صاحب الـ21 عامًا مستويات رائعة مع الاتحاد الموسم الماضي، حيث يعد واحدًا من أبناء نادي الاتحاد، وذلك بعدما تم تصعيده للفريق الأول عام 2018.