حسموا الصفقة بالفعل؟ برشلونة يعلن عن انتقال كوندي بالخطأ!

النادي الكتالوني عليه الانتباه!

يبدو أن نادي برشلونة قد حسم عملية ضم النجم الفرنسي جول كوندي من صفوف إشبيلية ولا يتبقى سوى تفاصيل بسيطة للغاية.

فقام النادي بإدراج اسم اللاعب ضمن أسماء نجوم الفريق على الموقع الرسمي الخاص بالمتجر الإلكتروني لهم في خانة الأسماء التي من الممكن طباعتها على القمصان.

الاسم بالرغم من ظهوره لفترة وجيزة قبل أن يصحح القائم على الموقع الخطأ ويرفعه من جديد إلا أن العديد من الجماهير استطاعت أن تراه بالفعل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة قد حسم صفقة ضم اللاعب الفرنسي بالفعل من إشبيلية واتفقوا على كافة التفاصيل مع النادي الأندلسي.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة برشلونة حوالي 50 مليون يورو سيتم تقديمهم دفعة واحدة بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت".

❗️ Koundé's name was coming up as an option on Barça's online store for a brief moment of time. [via @ActualiteBarca] #fcblive pic.twitter.com/v7NYeLQh70 — barcacentre (@barcacentre) July 25, 2022

كما اتفق الفريق الكتالوني مع اللاعب على البنود الشخصية في عقده، والذي سيكون لمدة أربعة سنوات، تنتهي في 2026.

جدير بالذكر أن برشلونة سيحاول في الفترة المقبلة حسم عدة صفقات دفاعية أخرى بالأخص في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بحسب ما أكدت تقارير عديدة.