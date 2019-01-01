حسام عاشور: نعتذر لجماهير الأهلي والجميع يتحمل المسؤولية

لاعبو الأهلي يعتذرون للنادي والجماهير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم لاعبو فريق النادي الأهلي اعتذارًا رسميًا للقلعة الحمراء وجماهيرها، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي خسر من صن داونز بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم في جنوب إفريقيا.

حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي، قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "نيابة عن زملائي اللاعبين، نتقدم باعتذار للأهلي ومحبيه، بدون سرد أية مبررات".

قائد الأهلي تابع: "الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة".

عاشور واصل: "مازلت أناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار".

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وأردف: "ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله".

حسام عاشور تحدث عن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي، حيث قال: " لأول مرة يرى الكابتن الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وأن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي تي شيرت الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه".

واختتم عاشور تصريحاته قائلًا: "الخطيب لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وأنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي".

جاء ذلك بعد جلسة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع لاعبي الفريق، قام خلالها بتوبيخ اللاعبين بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الفريق الأحمر.