حسام عاشور: مصدوم من تعامل الأهلي معي.. ولن يتم إجباري على الاعتزال

توتر العلاقة بين الأهلي وحسام عاشور

تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي المصري، عن كواليس اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة من أجل تمديد عقده لفترة مقبلة.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي قد أعلنت الاجتماع برباعي الفريق الكبير من أجل التفاوض على مصيرهم بعد اقتراب انتهاء عقودهم.

وقال عاشور في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، اليوم الأربعاء، إنه مصدوم من طريقة التعامل من جانب الأهلي في المفاوضات".

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وتابع قائد الأهلي: "تم إبلاغي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يريد استمراري ولن يُجدد عقدي وطالبوني بالاعتزال أو البحث عن عرض آخر".

وأردف حسام عاشور خلال تصريحاته: "ذهبت إلى اجتماع لجنة التخطيط وكنت أتخيل أنني سنتفاوض على مدة العقد كما العادة لكنني فوجئت".

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وأضاف قائد الأهلي التاريخي: "لا أرى أنني استحق ذلك من الأهلي ولست مقتنعًا برأيهم، يمكنهم إيجاد حل دون الإجبار على الاعتزال أو أن يطلبوا مني البحث عن ناد آخر".

حسام عاشور يعد قائد تاريخي للنادي الأهلي بعد حصد 35 لقبًا طوال مسيرته مع الأهلي، حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.