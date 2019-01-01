الدوري المصري الممتاز

حسام عاشور: الأهلي هو الرقم 1 دائمًا

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Al Ahly
تصريحات حسام عاشور عقب تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال حسام عاشور قائد النادي الأهلي إن المارد الأحمر اعتاد على أن يكون في القمة وأن يكون البطل والرقم 1 دائمًا.

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وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

وعقب المباراة قال حسام عاشور إنه فخور بالتتويج بهذا اللقب الثاني عشر له على مستوى الدوري مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفوز كان نتيجة لعمل الجميع.

وأضاف: "في بداية السباق كان البعض يتساءل أين النادي الأهلي، ذلك حين كان في المنطقة الدافئة والمركز السادس، أقول لهم اليوم أين أنتم الآن؟""

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.

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