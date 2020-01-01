حسام البدري يكشف عن موقفه من ضم عمرو وردة لـ منتخب مصر

المدير الفني لمنتخب مصر يتحدث عن إمكانية ضم عمرو وردة.

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه من ضم عمرو وردة، لاعب فريق لاريسا اليوناني، إلى صفوف الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.

حسام البدري تولى مهمة تدريب منتخب مصر، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري، بعد خروج الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

البدري قال خلال تصريحات لقناة "القاهرة والناس": "سأقوم باستدعاء عمرو وردة خلال المعسكرات القادمة، إذا كان هناك في حاجة لخدماته".

المدير الفني لمنتخب مصر تابع: "لم نحسم مسألة ضم وردة لمنتخب مصر حتى الآن، ولكن لا توجد أي تحفظات على وردة، أو غيره من اللاعبين".

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واختتم حسام البدري تصريحاته قائلًا: "إذا كنت في حاجة لضم عمرو وردة لصفوف منتخب مصر، سأقوم باستدعاءه بالطبع".

وكان الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، قام باستبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة، خلال كأس أمم إفريقيا 2019، لأسباب أخلاقية، قبل عودته مرة أخرى، قبل مواجهة جنوب إفريقيا، التي شهدت توديع المنتخب للبطولة القارية.

ويلعب عمرو وردة في صفوف لاريسا على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف باوك اليوناني، ليقدم مستويات طيبة.