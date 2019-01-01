حسام البدري يعقد اجتماعه الأول مع جهاز منتخب مصر

البدري يستعد لمهمته الجديدة في قيادة منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اجتمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بجهازه المعاون لأول مرة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قدم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بقيادة حسام البدري.

وحضر جميع أعضاء الجهاز الفني الاجتماع، لتحديد آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتوزيع الاختصاصات على الجهاز الفني بالكامل.

ويتكون الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، كلًا من أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، ومحمد بركات مدير للمنتخب، وأيمن طاهر مدرب للحراس، وأنيس الشعلالي مدرب للأحمال.

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ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بوتسوانا خلال معسكر الفراعنة المقرر له في أكتوبر المقبل، خلال فترة التوقف الدولي.