حسام البدري: سعيد بفوز الأهلي ولا أعلم مصير حسام حسن

رئيس بيراميدز يتحدث عن مصير حسام حسن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أنه لا يعرف مصير الجهاز الفني لفريقه بقيادة حسام حسن، بعد التعادل مع الزمالك في الدوري.

بيراميدز تعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الإسبوع التاسع، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال البدري عن المباراة خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "المباراة كانت قوية وممتعة بين الفريقين، وبيراميدز قد أداء جيد أمام فريق بقوة وحجم وتاريخ الزمالك".

حسام البدري تابع: "جميع الصفقات الجديدة قدمت أداء جيد، خاصة عمر خربين، ومع الوقت تلك الصفقات ستنسجم مع الفريق بشكل أكبر".

رئيس بيراميدز تحدث عن مصير الجهاز الفني، حيث قال: "لا أعلم إذا كان هناك قرار معد في وقت سابق، يؤثر على استقرار الفريق".

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وتحدث البدري عن الأهلي، حيث قال: "أنا سعيد جدًا بفوز الأهلي على المقاصة، فهو قادم بقوة للمنافسة، وهو فريق كبير وعظيم".

واختتم البدري تصرحياته قائلًا: "ما يقدمه بيراميدز، سيشجع الكثير من الفرق على أن تصارع على القمة وتفعل ما يفعله".

حسام البدري كان يشغل منصب المدير الفني للأهلي الموسم الماضي، قبل أن يرحل ويتولى منصب رئاسة نادي بيراميدز.