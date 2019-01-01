حسام البدري : توقعت فوز بيراميدز على الأهلي بسبب خطأ لاسارتي

تفاءل بتحقيق الفوز على النادي الأهلي فور علمه بالتشكيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز عن توقعه للفوز على النادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب "بتروسبورت".

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، في إطار مؤجلات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

البدري قال في تصريحات إذاعية أنه تفاءل بتحقيق الفوز على النادي الأهلي فور علمه بالتشكيل الذي خاض به الأحمر المباراة التي انتهت (1-0) لصالح فريق البدري.

🔴🦅 الأهلى في تمام الساعه 5⃣ كان في المركز الأول

في الساعه 7⃣ هبط للمركز الثانى

وبحلول الساعه 🔟 هبط للمركز الثالث pic.twitter.com/dOXUMmwQjj — جول مصر (@goaleg) April 18, 2019

وأكمل المدير الفني السابق للأهلي : "لاسارتي أخطأ بعمل تغييرات كبيرة في تشكيل فريقه، لذلك توقعت فوز بيراميدز".

وأنهى البدري تصريحاته قائلاً: "الفوز على الأهلي مرتين يؤكد أن بيراميدز أصبح فريقاً كبيراً، وفي النهاية أنا سعيد بفرحة تركي آل الشيخ مالك النادي اليوم".

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يُذكر أن خسارة الأهلي تسببت في تراجع الفريق للمركز الثالث برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف وبيراميدز المتصدر بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض.