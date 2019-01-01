حسام البدري: لم يتحدث معي أحد لتدريب مصر وترشيحي أمر رائع

هل يتولي البدري مهمة تدريب منتخب مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسام البدري، رئيس جهاز الكرة بنادي بيراميدز، على أن ترشيحه لتدريب منتخب مصر، أمر رائع بالنسبة له.

هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، قد أعلن عن إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

البدري قال خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي سيباستيان ديسابر، لتدريب فريق بيراميدز: "بالتأكيد تدريب منتخب مصر شرف لي، وذلك بغض النظر عن الخلافات والمشاكل الموجودة حاليًا".

رئيس جهاز الكرة في بيراميدز تابع: "من أحلامي هو تدريب منتخب مصر، وترشيحي لأكون ضمن الاهتمامات أمر رائع بالنسبة لي".

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🔷ديسابر مدربًا لبيراميدز رسميًا تولى الفرنسي تدريب المنتخب الأوغندي في كأس الأمم



🔷وسبق له تدريب الإسماعيلى لمدة 6 أشهر وخسر مباراة واحدة في تلك الفترة pic.twitter.com/sRtiOdNujw — جول مصر (@goaleg) July 8, 2019

حسام البدري أردف: "لم يتحدث معي حتى الآن في المنتخب، ولكن دعونا ننتظر الأيام المقبلة".

واختتم البدري تصريحاته قائلًا: "سأنتظر عرضًا رسميًا، وبعدها سنتحدث مع إدارة بيراميدز حول هذا الأمر".

أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة كانوا قد قدموا استقالتهم من منصبهم، بعد خروج منتخب مصر المخيب، على يد جنوب إفريقيا، في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.