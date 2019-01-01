حساب برشلونة الرسمي يدعم محمد صلاح

حساب برشلونة الرسمي يرد على تغريدة حساب ليفربول الرسمي ويدعم محمد صلاح

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قام الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر تويتر بتوجيه رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح الجناح الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي.

وسيحل برشلونة مساء غد الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على ليفربول على ملعب أنفيلد في مواجهة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن ليفربول رسميًا غياب صلاح وفيرمينو عن مواجهة الإياب، وذلك من خلا المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه المدرب يورجن كلوب والنجم أليكساندر أرنولد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وغرد الحساب الرسمي لنادي ليفربول بخبر غياب صلاح عن مواجهة برشلونة رسميًا بعد انتهاء مؤتمر المدرب يورجن كلوب مباشرة.

ورد برشلونة على التغريدة بأن تمنى الشفاء العاجل للنجم المصري محمد صلاح وعودته إلى الملاعب سريعًا دون أي تأثيرات سلبية.

وجاءت التغريدة كالتالي: "بالطبع سيكون غيابه مؤثرًا، إن المباريات الكبيرة تحتاج إلى اللاعبين الكبار، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب"

— FC (@FCBarcelona) ٦ مايو ٢٠١٩

وكان محمد صلاح قد قدم مباراة كبيرة أمام برشلونة في مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي، وهو يعيش فترة جيدة في الوقت الحالي ما سيجعل غيابه يؤثر على الفريق كثيرًا.

وأصيب صلاح في رأسه بارتجاج خفيف في المخ على إثر اصدامه مع حارس مرمى نيوكاسل في المواجهة التي أقيمت بين ليفربول ونيوكاسل مساء السبت الماضي والتي فاز بها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر ذهابًا أمام برشلونة الأسبوع الماضي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.