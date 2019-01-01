حساب الهلال على تويتر يحقق أرقاماً مذهلة في 2018

النجاح ليس مقتصراً فقط على الجانب الرياضي لدى النادي السعودي

أكد هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال السعودي، وجود نتائج إيجابية مذهلة فيما يخص النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكثيري شارك في حفل موقع "تويتر" الذي جاء بعنوان "إبداً معهم"، حيث يستعرض أربع حالات ناجحة في الفترة الأخيرة.

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حساب نادي الهلال السعودي يعتبر من أبرزهم، نظراً للتطور الهائل والتفاعل غير المسبوق من جماهيره.

وذكر الكثيري أن عدد مرات ظهور حساب الهلال على تويتر وصل إلى أكثر من مليار و215 مليون مرة.

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وقال في تصريحاته:"حسابنا لا يغفل أيضاً القضايا الاجتماعية حيث تفاعلنا مؤخراً مع الشاب ناصر السبيعي الذي فقد والده ويحب نجم الفريق جوميز وقمنا بتكريمه".

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وأضاف:"عدد زوار ملف حساب الهلال في تويتر أكثر من 95 مليون زيارة وإعادة تغريد تجاوزت 3 مليون و850 ألف".

يذكر أن نجاح الهلال ممتد للناحية الرياضية أيضاً هذا الموسم، حيث يحتل صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر أقرب منافسيه بعد 22 جولة.