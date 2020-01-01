حسابات تأهل الأهلي عن المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

يبدو أن حسابات هذه المجموعة ستبقى معقدة، ومن المؤكد أن حسم بطاقتي التأهل سيتأجل حتى الجولة الأخيرة

عاد النادي الأهلي المصري إلى القاهرة بتعادل صعب أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وعبرت جماهير الفريق عن عدم رضاها على نتيجة مباراة اليوم، حيث وضعت الفريق في حسابات معقدة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة القارية.

التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني صاحبي الست نقاط، أمام بلاتينيوم فيأتي بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويشهد اليوم اختتام مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية، حيث يستضيف الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي.

وستكون الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا، حاسمة بشكل كبير في صراع الأندية العربية، حيث لو تمكن الأهلي من الفوز على النجم الساحلي في القاهرة، سيصل رصيد الأهلي عند 10 نقاط وسيضمن المارد الأحمر التأهل رسميًا.

ويبدو أن حسابات هذه المجموعة ستبقى معقدة، ومن المؤكد أن حسم بطاقتي التأهل سيتأجل حتى الجولة الأخيرة.

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ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي 7 نقاط من 4 مباريات

الهلال 6 نقاط من 3 مباريات

النجم الساحلي 6 نقاط من 3 مباريات

بلاتينيوم نقطة من 4 مباريات

كيف يتأهل الأهلي كمتصدر للمجموعة الثانية

بالتأكيد لن يكون خيار للأهلي سوى الفوز في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية، ويلتقي الشياطين الحمر أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة بالقاهرة على ملعب السلام، بينما يُغادر إلى السودان في الجولة الأخيرة لمواجهة الهلال، وقد يكون هناك بعض الحسابات الأخرى المُعقدة، ولكن لا بديل عن الطريق السهل وهو الفوز.

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الحالة الثانية هي الفوز على الفريق التونسي في الجولة الخامسة، والتعادل في مباراة الهلال، حينها ستصب النتائج المباشرة في صالح الفريق القاهري في حالة فوز الهلال بالجولة الخامسة على فريق بلاتينيوم.

كيف يتأهل الأهلي كوصيف للمجموعة الثانية

بالتأكيد لا ترغب جماهير الأهلي في هذا السيناريو، وهو التعادل في المباراة المُقبلة أمام النجم الساحلي والتعادل في المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة، وفي هذه الحالة سيصل رصيد الفريق إلى 9 نقاط، وقد يتأهل وصيفًا في حالة فوز الهلال على النجم الساحلي التونسي اليوم وبلاتينيوم في الجولة الخامسة والتعادل أمام الأهلي.

الحالية الثانية هي فوز النجم الساحلي اليوم على الهلال في السودان والتعادل أمام الأهلي في الجولة الخامسة والفوز على بلاتينيوم في الجولة الأخيرة.