حزن الصباح ينقلب أفراحًا في المساء .. كويلار هلالي حتى 2024

الهلال جدد عقد كويلار قبل ثلاثة أشهر من دخوله الفترة الحرة، ليتجنب الخطأ الذي وقع به مع كنو

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب وسطه الكولومبي جوستافو كويلار، لمدة موسم واحد آخر.

الكولومبي كان سيدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير المقبل، لكن نجحت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، في تجنب التأخير الذي ورطها في قضية اللاعب محمد كنو.

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ومن المقرر بموجب العقد الجديد أن يستمر كويلار في صفوف الزعيم حتى نهاية موسم 2023-2024.

ويأتي خبر تجديد العقد ليسعد الجماهير، بعد الأخبار التي ترددت في الصباح، عن غيابه عن المشاركة في المباراة خلال الثلاث جولات المقبلة، نظرًا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم كويلار مع الهلال؟

الكولومبي كان قد انضم للزعيم في صيف 2019 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، مقابل 3.5 مليون مليون يورو.

خلال هذه الفترة، خاض اللاعب 98 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، صنع خلالها ثلاثة أهداف.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقب الدوري السعودي أربع مرات، وكأس الملك مرة واحدة، بجانب لقبي دوري الإبطال وكأس السوبر السعودي.

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