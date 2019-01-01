حريق روما - فيورنتينا يقسو بسباعية على الذئاب في كأس إيطاليا

إقصاء مهين لروما من ربع نهائي كأس إيطاليا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ضرب فيورنتينا، ضيفه روما، بسباعية مقابل هدف، في ثاني مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أرتيمو فرانكي، معقل الفيولا، شهد انهيار فريق العاصمة، بعد تأهل ميلان أمس أمام نابولي، عقب الفوز بهدفين نظيفين.

7 دقائق فقط كانت كافية لتقدم البنفجسي عبر لاعبه فرديكو كييزا، بهدف أول تبعها بهدف ثاني في الدقيقة 18.

🕧18 دقيقة

⚽️هدفين

🔵 فيدريكو كيزا لاعب فيورنتينا أحرز 3 ثنائيات في آخر 4 مباريات له مع الفيولا، في جميع المسابقات، بعد عدم تسجيله لأي ثنائية خلال أول 91 مباراة له. pic.twitter.com/q6Nk2hKsJR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

إلا أن الصربي ألكسندر كولارف، قلص الفارق في الدقيقة 28 بتسديدة صاروخية.

وانتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، بتسجيل الكولومبي لويس مورييل هدفًا ثالثًا لأصحاب الأرض، في الدقيقة 33.

وأجرى دي فرانشيسكو تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول لوكا بيلجريني وإدين دجيكو.

فعزز متوسط الميدان ماركو بيناسي، النتيجة بهدف رابع للفيولا بالدقيقة 66، وزاد البوسني أوجاع روما بالطرد المباشر عقب الاعتراض على قرار الحكم، في الدقيقة 72.

وأضاف كييزا الهدف الثالث له والخامس للفيولا في الدقيقة 74، وتوقف سيل الأهداف عند 7 عن طريق البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي سجل هدفين بالدقائق 80 و90.

ليضمن فيورنتينا مقعده في المربع الذهبي، وينتظر الفائز من لقاء اليوم بين أتلانتا ويوفنتوس.