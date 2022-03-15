حرمان من الجمهور وإيقافات .. قرارات صارمة بعد حادثة العين والوحدة المؤسفة

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراراتها بشأن الوقائع المؤسفة، التي شهدتها مواجهة العين والوحدة الأخيرة.

ماذا حدث في المباراة؟

العنابي استضاف الزعيم على استاد آل نهيان، في 12 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ19 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

المباراة انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف، سجله لابا كودجو قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

واحتفالًا بالفوز، قام خالد عيسى؛ حارس مرمى العين، بحمل راية الركنية، المطبوع عليها علم الوحدة، واتجه للاحتفال أمام جماهير العنابي، بطريقة استفزت أصحاب الأرض.

تصرف حارس الزعيم لم يعجب لاعبي الوحدة وعلى رأسهم إسماعيل مطر، لتبدأ الاشتباكات بالأيدي، وتبعها نزول الجماهير إلى أرض الملعب، للاعتداء على اللاعبين.

ما هي قرارات لجنة الانضباط؟

لجنة الانضباط أصدرت قراراتها، والتي شملت كل من شارك في أحداث الاعتداء من لاعبين وجماهير..

وقررت اللجنة إنذار ثلاثي العين سفيان رحيمي، خالد عيسى وناصر الشكيلي، وتغريم كل منهم 25 ألف درهم، لعدم تحليهم بالروح الرياضية.

فيما عاقبت اللجنة إسماعيل مطر؛ قائد الوحدة، بالإيقاف لمدة مباراتين مع تغريمه 200 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب المنافس دون كرة.

كذلك تم إيقاف خميس إسماعيل؛ لاعب الوحدة، مباراتين مع تغريمه 90 ألف درهم، لمحاولته الاعتداء على لاعبي الخصم.

الإيقافات كذلك شملت الجانب العيناوي، فتم إيقاف إيريك جورجينس؛ لاعب الزعيم، ثلاث مباريات مع تغريمه 150 ألف درهم، لاعتدائه على فرد أمن.

وحرمت اللجنة جيسوس أوتاولا؛ مدرب اللياقة بالعين، من مرافقة الفريق لأربع مباريات وتغريمه 75 ألف درهم، لاعتدائه على جمهور الوحدة ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للخصم، بالاشتراك مع جورجينس.

وأخيرًا، قررت لجنة الانضباط حرمان ناديي العين والوحدة من اللعب على ملعبهما بحضور الجماهير لأربع مباريات، لنزول الجماهير لأرض الملعب، وإلقاء العبوات داخل المستطيل الأخضر والتلفظ بألفاظ غير لائقة.

ما هو وضع العين والوحدة في جدول الترتيب؟

الزعيم يتصدر الترتيب برصيد 46 نقطة، حصدها من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.

أما العنابي فيحتل بالمركز الثاني بـ39 نقطة، حصدها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في ست، وخسارة مباراتين.

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