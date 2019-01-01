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حرصًا على السلامة - الاتحاد الإسباني يصدر بيانًا بشأن مواعيد مباريات انطلاق الموسم

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تعرف على بيان الاتحاد الإسباني بشأن مواعيد المباريات في انطلاق كل موسم
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا لتحديد مواعيد انطلاق المباريات خلال الفترة من 20 مايو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

الاتحاد الإسباني قرر عدم خوض أي مباراة قبل السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدريد خلال هذه الفترة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح البيان أنّ الاتحاد وافق على مقترح المجلس الأعلى للرياضة المقدم في 5 أكتوبر الماضي بشأن عدم خوض المباريات نهارًا في أوقات الصيف كإجراء وقائي تحسبًا لحدوث أي أمراض أو إصابات.

وأشار البيان إلى أنّه سوف يتم تطبيق القرار بداية من الموسم الحالي، وبما أنّ آخر مباراة ستكون يوم 19 مايو، فإن بداية الموسم المقبل وحتى 15 سبتمبر لن يتم خوض أي مباراة ظهرًا.

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وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، قد أعلن عدم خوض أي مباراة يوم الإثنين بداية من الموسم المقبل مع إمكانية إلغاء مواعيد لقاءات الجمعة أيضًا.

جدير بالذكر أنّ مباريات انطلاق الموسم الجاري لُعبت في توقيت متأخر وهو ما أثار استياء عدد من اللاعبين من بينهم توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد.

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